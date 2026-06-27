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la sfida

Lyles, Jacobs e una Parigi dai mille significati

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©IPA/Fotogramma

Di nuovo avversari lungo la Senna, come ai Giochi del 2024. Stavolta sarà gara valida per la Diamond League, comunque suggestiva: Noah per confermarsi il numero uno, Marcell per dimostrare che la forma è sempre migliore. Con uno sguardo verso gli Europei di Birmingham

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