Torna l’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW, con la Diamond League, che fa tappa a Londra, per il suo dodicesimo appuntamento stagionale. Sabato 18 luglio, alle 15 su Sky Sport Arena, riflettori puntati sugli atleti in gara al “Novuna London Athletics Meet”. Tra le gare più attese i 110 metri ostacoli, con il giovanissimo talento Ja’Kobe Tharp. Occhi puntati sullo scozzese Josh Kerr, all’attacco del primato del mondo nel miglio. Sul fronte azzurro, da segnalare la presenza, nel salto in lungo, di Larissa Iapichino, detentrice del nuovo record italiano nella disciplina. L' atletica è protagonista anche su Sky Sport 24, su skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.