Edizione numero 116 allo stadio Ridolfi di Firenze. L'attesa è tutta per Marcell Jacobs (Fiamme Oro), a caccia del suo decimo titolo nazionale. Reduce dal 9.67 ventoso (e non omologato) al meeeting di Eisenstadt, torna agli Italiani a quattro anni di distanza. E poi Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), impegnata nei 5000 e nei 1500, Andy Diaz (Fiamme Gialle) fresco della miglior prestazione mondiale dell'anno nel triplo, Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), campionessa del mondo indoor e favorita per i 100m al femminile, Leonardo Fabbri (Aeronautica), vincitore su questa pedana al Golden Gala di Firenze del 2023 e che, giocando "in casa", vorrà confermarsi.