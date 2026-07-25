A Firenze vanno in scena i Campionati italiani assoluti, “antipasto” degli Europei di Birmingham (in diretta su Sky dal 10 al 16 agosto). Livello altissimo e menù ricco di campioni, con Jacobs a caccia del decimo titolo italiano sui 100m. E poi Battocletti, Dosso, Diaz, Fabbri…
in evidenza
Il programma di questa sera
Cosa è successo finora:
- Marcell Jacobs va in finale nei 100 maschili, Zaynab Dosso in quelli femminili
- Erika Saraceni vince il titolo nel salto triplo; seconda Derkach
- Elisa Molinarolo vince il titolo nel salto con l'asta. Infortunio per Bruni, ora a rischio per l'Europeo
- Mannucci vince nel disco maschile, Frattini nel giavellotto maschile, Nalesso nel peso femminile, Orsoni nella marcia 10km maschile
Il programma di stasera
- in corso - 100 metri (femminile), finale
- in corso - Getto del peso (maschile)
- in corso - Salto triplo (maschile)
- 21.05 - 100 metri (maschile), finale
- 21.15 - 800 metri (femminile), batterie
- 21.30 - 800 metri (maschile), batterie
- 21.50 - 5000 metri (femminile)
- 22.15 - 5000 metri (maschile)
E adesso la finale dei 100 femminili
Zaynab Dosso la grande favorita
Frattini campione nel giavellotto maschile
76.13 la sua misura
Soudassi stupisce nei 400m
Con 45.59 (miglior tempo di qualificazione alla finale) il sorprendente Soudassi vince la sua batteria. Grande prova dei giovanissimo azzurro
Infortunio per Ali, non sarà in finale
Dopo aver vinto la sua batteria dei 100m, Chituru Ali ha accusato un risentimento alla coscia sinistra (chiudendo la gara quasi zoppicando). Salterà la finale contro Jacobs e anche la gara dei 200m prevista domani. Da capire se riuscirà a recuperare per gli Europei
Salto con l'asta femminile: Molinarolo vince il titolo
Nnachi e Malavisi sbagliano l’ultimo salto ai 4.40, per Molinarolo titolo nazionale
400m maschili: Scotti e Sito senza problemi
Edoardo Scotti vince con una facilità impressionante la prima batteria chiudendo in 45.71, poi Luca Sito vince la sua in 45.91. Ricordiamo che passano in finale le prime di ogni batteria più i migliori 4
Asta femminile, Molinarolo in testa
All'ultimo tentativo passa i 4.40, unica finora ad esserci riuscita
400m femminili: Polinari, Mangione, Bonora in finale
Nessuna sorpresa nelle batterie: Anna Polinari vince la prima batteria in 52.28. Alice Mangione vince la seconda batteria (52.95), Alessandra Bonora in 52.30 vince la terza. Le ritroveremo tutte in finale, da favorite
Frattini in testa nel giavellotto
Nel giavellotto maschile Frattini conduce grazie al primo lancio (76.13). Secondo al momento Michele Fina, con 73.73.
Salto con l'asta femminile, infortunio per Bruni
Bruni e Molinarolo falliscono i primi due tentativi a 4.40, poi Bruni si fa male al terzo, rialzandosi dolorante alla coscia destra
Alle 21.05 la finale di Jacobs
Il campione azzurro proverà a vincere il suo decimo titolo nazionale assoluto, a 4 anni di distanza dall'ultimo sui 100m (Ceccarelli, Melluzzo e Desalu i vincitori negli ultimi tre anni). Ecco i titoli nazionali di Jacobs:
- 5 volte campione nazionale dei 100m (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
- 1 volta campione nazionale del salto in lungo (2016)
- 2 volte campione nazionale indoor dei 60m (2021, 2022)
- 1 volta campione nazionale indoor del salto in lungo (2017)
Jacobs vince la sua batteria (10.21) ed è in finale
Ottima partenza, bella accelerazione, corsa sempre composta. Nel finale si lascia andare chiudendo in scioltezza: un'altra bella prova nel complesso. Appuntamento alle 21.05 quando andrà a caccia del suo decimo titolo italiano, il sesto nei 100m
È il momento di Jacobs
Ingresso in pista tra gli applausi dello stadio di Firenze. Correrà in corsia 4
Chituru Ali vince la batteria ma è a rischio per la finale
Ali (10.35) ingrana un po' lentamente e poi vince irrigidendosi nel finale. Arriva con una smorfia di dolore toccandosi la coscia sinistra prima di sdraiarsi a terra: possibile piccolo risentimento muscolare che metterebbe a rischio la sua finale. Secondo Cappelletti, terzo il 2007 Pagliarini
Anche Ceccarelli in finale
Vince la batteria in 10.28 davanti a Orlando (10.37) e Paganelli (10.41). Ora in seconda batteria c'è Chituru Ali
Falsa partenza per Ceccarelli
Falsa partenza di Samuele Ceccarelli, al quale però il giudice mostra il cartellino verde. Gli atleti si risistemano sui blocchi, lo starter esita nel dare il via e si scatena una serie di impercettibili movimenti da parte di tutti, che porta gli atleti a rimettersi in piedi per poi risistemarsi per la terza volta
Al via le batterie dei 100 maschili
Non c'è nemmeno Filippo Randazzo (curiosamente, il fidanzato di Alessia Pavese) nella prima batteria dei 100 maschili. Dove c'è invece Samuele Ceccarelli. Jacobs correrà nella terza batteria. Quattro le batterie, passano il turno il primo di ogni batteria più i 4 migliori tempi.
Alessia Pavese out nei 100 femminili
Nella seconda batteria dei 100 femminili non c'è Alessia Pavese in quinta corsia, fermata da un problema nel riscaldamento. Vince Alice Pagliarini in 11.45 e va in finale con Fedriga e Contrani
Dosso qualificata in finale
Dosso vince senza problemi la sua batteria in 11.28: ottima accelerazione iniziale e poi chiude in controllo. La finale alle ore 20.55
Iniziano le batterie dei 100 femminili: subito Dosso
Zaynab Dosso nella prima batteria, subito in pista
Triplo femminile, titolo italiano per Saraceni
Derkach chiude una serie fantastica con un nullo ed Erika Saraceni festeggia il titolo con 14.41. Bellissimo l'abbraccio alla fine con Derkach (14.36) seconda, che l'ha inseguita per tutta la gara
Super Sibilio in batteria
Nessun problema per Sibilio, che domina la quinta batteria e va in finale
Inizia il penultimo turno di salti nel triplo
Ancora una volta Derkach supera i 14m (14.21) e poi si dispera. Saraceni sembra invece intenzionata a passare questo turno
Triplo femminile: super Derkach, ma Saraceni è ancora davanti
Impressionante la serie di salti che sta infilando Dariya Derkach (14.17, 14.36, 14.25, 14.34) che continua a inseguire Erika Saraceni che invece ha alternato un salto buono e uno nullo, un buono e un nullo. Al momento il primo salto (14.41) le sta garantendo il primo posto
Disco maschile, Mannucci torna campione
Dopo due anni, Alessio Mannucci (61.87 al primo lancio) rivince il titolo italiano davanti a Musci (61.17) e Saccomano (55.94)
Triplo femminile, sfida Saraceni-Derkach
Erika Saraceni al momento in testa quando sta iniziando il quarto turno di salti. In corso anche le batterie dei 400 ostacoli sia femminili che maschili
Peso femminile, primo titolo per Nalesso
Primo titolo italiano assoluto per Anita Nalesso nel peso femminile. L'atleta bronzo europeo under 20 nella scorsa estate vince con 16,58 all'ultimo lancio, superando in un colpo solo Sara Verteramo e Anna Musci, entrambe a 16,47, con Verteramo seconda grazie alla seconda miglior misura
Orsoni vince nella marcia
Nella marcia 10km Riccardo Orsoni si prende il secondo titolo italiano della stagione dopo quello della mezza maratona di marcia ad Alessandria.L'azzurro chiude con il personale di 39:40 con dedica per la figlia appena nata, Sienna: arrivo al tragurdo "disegnando" la S con le dita. Secondo Gianluca Picchiottino (41:06), terzo Emiliano Brigante (41:27)
Martello, Olivieri si conferma campione
Intanto Giorgio Olivieri si è confermato campione italiano del martello con la misura di 74,27, secondo risultato in carriera non lontano dal personal best di 74,39. Secondo Davide Costa (74,17), terzo Filippo Iacocca (69,77).
Camossi: "Jacobs ha ritrovato la sua naturalezza di corsa"
Marcell Jacobs è tornato e stasera attendiamo l'ultima grande conferma prima degli Europei. Lo ha detto la pista, gli ultimi risultati, lo strabiliante 9''67 fatto registrare in Austria, anche se non omologato per il troppo vento. Lo ha confermato il suo nuovo-vecchio allenatore Paolo Camossi, nell'intervista su Sky Sport Insider
Camossi applaude Jacobs dopo il suo 9''67 (non omologato): 'Ha ritrovato la sua corsa'Vai al contenuto
Furlani pensa già agli Europei (per il record)
L'obiettivo (nemmeno troppo nascosto) è di migliorare l'argento di Roma '24, puntando anche al record italiano. E poi racconta di come si faccia ispirare da... Kimi Antonelli
Furlani: 'A Birmingham voglio battere il record di Howe'Vai al contenuto
Assenti Furlani e Iapichino
Non saranno in pedana invece due lunghisti Mattia Furlani, alla ricerca della miglior condizione dopo il recente infortunio (proprio per arrivare al top agli Europei), e Larissa Iapichino, dopo il terzo posto nella tappa di Londra della Diamond League e, soprattutto, dopo essersi presa il primato italiano che apparteneva a mamma Fiona May
L’ultimo salto da figlia di Larissa IapichinoVai al contenuto
L'attesa per Jacobs
Batterie alle ore 19.40, finale alle 21.05. L'appuntamento per seguire la gara di Jacobs. In pista anche l'argento europeo di Roma Chituru Ali
Jacobs dopo il 9.67 (non omologato) a Eisenstadt: 'Come nei miei giorni migliori'Vai al contenuto
E dal 10 al 16 agosto gli Europei su Sky
Come dicevamo, tutti i nostri campioni si preparano all'evento di questa estate, gli Europei di Birmingham, che Sky trasmetterà in diretta dal 10 al 16 agosto.
Perché saranno i 'veri' Europei di atleticaVai al contenuto
Una sfilata di campioni azzurri
Edizione numero 116 allo stadio Ridolfi di Firenze. L'attesa è tutta per Marcell Jacobs (Fiamme Oro), a caccia del suo decimo titolo nazionale. Reduce dal 9.67 ventoso (e non omologato) al meeeting di Eisenstadt, torna agli Italiani a quattro anni di distanza. E poi Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), impegnata nei 5000 e nei 1500, Andy Diaz (Fiamme Gialle) fresco della miglior prestazione mondiale dell'anno nel triplo, Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), campionessa del mondo indoor e favorita per i 100m al femminile, Leonardo Fabbri (Aeronautica), vincitore su questa pedana al Golden Gala di Firenze del 2023 e che, giocando "in casa", vorrà confermarsi.
Assoluti 2026, "ultima chiamata" prima degli Europei
Più di un semplice "antipasto" in vista dei prossimi Europei di atletica (che si terranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto, tutto in diretta su Sky). Perché questa edizione dei Campionati italiani assoluti di atletica vede il meglio della nostra atletica sfidarsi per i titoli nazionali (25 in tutto, tra oggi e domani). Oggi in particolare scendono in pista tutti i "big" azzurri: da Jacobs a Diaz, da Battocletti a Dosso, da Fabbri a Dallavalle. Una sfilata di campioni, per una serata di atletica di altissimo livello