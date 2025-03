Europei indoor di Appeldorn, la grande occasione dell'atletica italiana

Dal 6 al 9 marzo andranno in scena gli Europei indoor di atletica ad Appeldorn, in Olanda, che potranno essere seguiti su Sky. L'Italia si presenta senza tanti big (Jacobs, Tamberi, Batocletti e non solo) ma i motivi per sperare in nuove medaglie non mancano. Da Furlani a Iapichino passando per Simonelli, Dosso e tanti altri: chi può prendersi la scena