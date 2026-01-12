Come ammesso dallo stesso allenatore, Maurizio Sarri e la Lazio sembrano prigionieri di un eterno anno zero. Tra tensioni sul mercato, botta e risposta con la società e un progetto che ogni stagione riparte, il presente sembra faticare a contare davvero. E così mentre i nuovi segnali dal campo tengono viva la stagione, il futuro resta pieno di interrogativi