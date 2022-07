La staffetta 4x400 femminile ritorna in finale ai Mondiali dopo nove anni: straordinaria prova del quartetto formato da Polinari, Folorunso, Troiani e Mangione. Gli uomini mancano il pass per appena 30 centesimi. Nel lungo fuori Iapichino, niente da fare nemmeno per Di Lazzaro nei 100 ostacoli. Nel salto triplo, Dallavalle e Ihemeje sfiorano la medaglia, la 4x100 donne ultima in finale. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW 4X100 OTTAVA IN FINALE - TRIPLO, DUE AZZURRI IN TOP-5 ascolta articolo Condividi

La 4x400 femminile si regala la finale ai Mondiali di Eugene. Scattando dalla quarta corsia, Anna Polinari, riserva a Tokyo, ha chiuso il primo quattrocento da 53.18. Polinari lancia Ayomide Folorunso (51.59), che sul rettilineo opposto recupera una posizione scalzando la frazionista del Canada mentre in testa c'è la Giamaica. Virginia Troiani (52.30) riceve il bastoncino da terza, si fa infilare dal Canada ma tiene alla grande sulla retta finale e innesca Alice Mangione. L'azzurra si assicura la quarta posizione che vale il primo tempo di ripescaggio (3:28.72), nonché l’eliminazione a sorpresa delle polacche. Nella prima batteria, voce grossa degli Stati Uniti (3:23.38) con la divina Allyson Felix richiamata in extremis per la batteria, e della Gran Bretagna (3:23.92), squalificata invece l’Olanda che era stata trascinata dal settimo al terzo posto da una strabiliante ultima frazione della scatenata Femke Bol. L’Italia torna in finale a nove anni da Mosca 2013 (sesto posto e poi squalifica), mentre i migliori piazzamenti azzurri restano gli ottavi posti di Atene 1997 e Siviglia 1999. Appuntamento nella notte italiana tra domenica e lunedì, alle 4.50, nella gara che conclude il programma iridato di Hayward Field, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

4x400 uomini, Italia eliminata nelle batterie Niente da fare per la 4x400 maschile. Il quartetto azzurro, con due dei quattro finalisti dei Giochi e primatisti italiani (Aceti e Scotti) è quinto nella seconda batteria, complessivamente decimo (3:03.43), fuori dalla finale di domenica. Lorenzo Benati chiude in 46.64, Vladimir Aceti in 45.75, Brayan Lopez in 45.73, Edoardo Scotti in 45.31. La finale resta lontana trenta centesimi (Francia 3:03.13). Il 3:01.96 del Belgio, leader della seconda batteria, è solo il quarto tempo totale, considerato il 2:58.96 degli Stati Uniti, il 3:01.53 del Giappone e il 3:01.59 della Giamaica, tutti crono usciti dalla prima batteria.

Salto in lungo donne, Iapichino fuori dalla finale Larissa Iapichino non disputerà la finale nel salto in lungo. La fiorentina firma il 6,60 (sfavorita da un vento in faccia di -0.4), a soli quattro centimetri dallo stagionale degli Assoluti di Rieti, una misura che la colloca al 14° posto, seconda delle escluse ad appena 4 centimetri dalla prima finale iridata in carriera.

100 ostacoli femminile, Di Lazzaro eliminata nelle batterie Quattro centesimi separano Elisa Di Lazzaro e la semifinale dei 100hs. L’azzurra non fa meglio di 13.16 (-0.4), per il settimo posto nella sua batteria, il ventinovesimo complessivo. Nel primo round, l’acuto è quello della nigeriana Tobi Amusan che realizza il record d’Africa con 12.40 (+1.5) davanti alla portoricana campionessa olimpica Jasmine Camacho-Quinn (12.52/-0.4). Dal fronte Usa, crescono le chance di Alia Armstrong (12.48/+0.5) mentre è già finito il Mondiale dell’iridata in carica Nia Ali, sbilanciata sul nono ostacolo e poi caduta sul decimo.

800, trionfa ancora Korir Negli 800 riemerge da una stagione sottotono e colpisce nel momento che conta: trionfa ancora il campione olimpico Emmanuel Korir (1:43.71), nella gara che vive delle scorribande del canadese Marco Arop (52.04 il passaggio ai 400, 1:44.28 sul traguardo) risucchiato dal keniano in uscita dall’ultima curva e superato anche dall’algerino Djamel Sedjati argento in 1:44.14.