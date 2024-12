Lindsey Vonn, che rientro: a St. Moritz è 14^!

Semplicemente straordinaria Lindsey Vonn: la statunitense rientra in Coppa del Mondo a 40 anni e sei anni dopo il ritiro e conquista un sorprendente 14° posto nel SuperG di Sankt Moritz. Una discesa spettacolare per l'americana che non ha per nulla perso la sua classe

SCI, SUPER G ST. MORITZ: GOGGIA TERZA