Sono 60 gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico La Torre in vista dei Mondiali di atletica che si terranno a Eugene dal 15 al 24 luglio (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Presenti 6 campioni olimpici di Tokyo (Jacobs, Tamberi, Stano, Tortu, Desalu e Patta): ecco chi sono i componenti della squadra italiana e in quali discipline gareggeranno