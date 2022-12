Con il 3° posto ottenuto nel gigante femminile bis di Semmering, Marta Bassino tocca quota 25 podi complessivi in Coppa del mondo ed entra in top-10 nella classifica all time italiana. Graduatoria guidata da Tomba, seguito da Thoeni e Kostner. Brignone a un passo dal 50° podio in carriera. Ecco la classifica