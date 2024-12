Sci, le classifiche di Coppa del Mondo femminile

Dopo le prime otto gare stagionali, in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo c'è Camille Rast: l'elvetica ha 287 punti grazie a tre podi, tra cui la vittoria in slalom a Killington. Alle sue spalle Huetter e Shiffrin, in top 10 ci sono Brignone e Goggia. Sofia guida la classifica di specialità in superG. Tutte le classifiche della Coppa del Mondo 2025