Non poteva che finire con Chicco Molinari che mette a segno il punto decisivo e viene sommerso dall'affetto di compagni e tifosi. Al Le Golf National l'italiano entra nella storia, consegnando all'Europa la Ryder Cup per la 14esima volta, la quarta nelle ultime cinque edizioni e lo fa con un clamoroso en-plein. Mai nessun giocatore del Vecchio Continente aveva infatti vinto tutti e 5 i match play giocati: l'unico a riuscirci nella storia è stato Larry Nelson nel 1979. Dopo il 4/4 in doppio con l'amico Tommy Fleetwood, Chicco ha battuto anche Phil Mickelson, portando il tanto agognato 14 punto e mezzo per i Blu. Da segnalare l'ennesima sconfitta oltreoceano degli USA, che non vincono in trasferta da ben 25 anni. Anonimo ancora una volta Tiger Woods, sconfitto da Rahm e battuto per la quarta volta in cinque match in questo, per lui, maledetto weekend parigino. Un fine settimana che riporta la Ryder in Europa, a firma di Chicco Molinari, che dopo l'Open Championship, conquista per la terza volta in carriera il trofeo più prestigioso del golf mondiale dopo i successi del 2010 e del 2012.

Molinari: "Siamo una grande squadra"

Cori da stadio per Francesco Molinari, che al termine del match con Mickelson che ha regalato la Ryder Cup all'Europa, ha reso merito alla squadra: "Il team europeo è stato grandissimo, ci metto dentro tutti: vice capitani, mogli, compagni, capitano - ha detto un emozionato Chicco -. Non mi sono mai sentito a disagio a giocare con un rookie come Fleetwood, è stata una settimana favolosa. Ogni giocatore ha dato il suo contributo, sia in doppio che in singolare. Sono stati giorni fantastici".

I risultati di domenica:

Thomas (USA) b. McIlroy (EUR) 1UP

Casey (EUR) - Koepka (USA) PARI

Simpson (USA) b. Rose (EUR) 3&2

Rahm (EUR) b. Woods (USA) 2&1

Finau (USA) b. Fleetwood (EUR) 6&4

Poulter (EUR)b. Johnson (USA) 2UP

Olesen (EUR) b. Spieth (USA) 5&4

Garcia (EUR)-Fowler (USA) 2&1

Molinari (EUR)b. Mickelson 4&2 (USA)

Reed (USA) b. Hatton (EUR) 3&2

Stenson (EUR)-Watson (USA)