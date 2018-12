Francesco Molinari continua a stupire e stupirsi, anche quando non è impegnato sul green. Il golfista azzurro, infatti, e' stato nominato dalla prestigiosissima BBC come sportivo mondiale del 2018, tra quelli di nazionalità non britannica. Nell'anno d'oro che lo ha visto vincere in tutto il mondo e trascinare l'Europa nella Ryder Cup di Parigi, l'azzurro festeggia dunque un altro riconoscimento, che in questa occasione arriva dal più autorevole editore radiotelevisivo del Regno Unito.

Molinari è il primo italiano in assoluto a vincere il premio e il primo golfista dopo l'affermazione di Woods nel 2000. "Devo essere onesto, non ci credo", le prime parole di Molinari. "Sono veramente orgoglioso di essere qui e ricevere questo premio. La storia di questo riconoscimento è piena di grandi storie di sport e mi da tanta motivazione per la prossima stagione". Nell'albo d'oro figurano mostri sacri dello sport mondiale: da Federer a Bolt, passando per Djokovic, Dan Carter, Nadal, Cristiano Ronaldo, Woods, Magic Johnson, Lomu, Ronaldo (il fenomeno), Ali, Lewis e Pelè. Con Molinari che è il primo italiano di sempre a conquistare questo riconoscimento.