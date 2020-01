Tiger Woods, un giorno da caddie per il figlio Charlie. Video

Il campione 44enne ha reso felici ragazzi e genitori accompagnando il figlio di 10 anni a un torneo in Florida. Woods si è improvvisato caddie per Charlie, che ha chiuso al nono posto la competizione rendendo felice il papà

Tiger Woods si è presentato a sorpresa insieme al figlio Charlie di 10 anni a un torneo di golf per ragazzi in Florida. Il campione statunitense si è infatti improvvisato caddie per un giorno, tra lo stupore e la gioia degli altri piccoli giocatori e dei loro genitori. Charlie, il figlio che il 44enne ha avuto insieme all'ex moglie Elin Nordegren, ha concluso al nono posto il torneo. Charlie era stato il primo a congratularsi con il papà dopo la vittoria al Masters Tournament dello scorso aprile, con Tiger che era quasi scoppiato a piangere per la gioia.