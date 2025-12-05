Ceccon oro 100 dorso, Quadarella 2^ negli 800 sl

Europei nuoto vasca corta: Ceccon oro nei 100 dorso, Quadarella argento negli 800europei nuoto
Tre medaglie per l'Italia nella quarta giornata degli Europei in vasca corta a Lublino. Ceccon conquista l'oro nei 100 dorso, battendo Tomas e Morgan. Secondo argento per Quadarella che, dopo i 400 stile, si ripete negli 800. Bronzo per Busa nei 100 delfino
Dopo i trionfi nelle staffette, per l'Italia arriva il primo titolo individuale agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia). A conquistarlo è Thomas Ceccon, nuovo campione europei nei 100 dorso. Il veneto ha confezionato un piccolo capolavoro, battendo i favoriti della vigilia, il francese Mewen Tomas (argento) e il britannico Oliver Morgan (bronzo). Una gara perfetta di Ceccon, chiusa in 49''29 con il nuovo primato personale, migliorato di tre decimi rispetto al precedente che risaliva ai Mondiali di Melbourne 2022. Per l'Italia è il primo oro di sempre in questa specialità. "Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l'oro nei 100 dorso - racconta un soddisfatto Ceccon - Avevo pronosticato una lotta con il francese e il britannico e così è stata. Il tempo mi soddisfa: sono venuto qui per vincere e adesso torno a casa con due ori".
Quadarella argento negli 800 stile
Arriva il secondo argento, invece, per Simona Quadarella. Dopo i 400 stile, la romana conquista il secondo posto anche negli 800. Un altro testa a testa con Isabel Gose, vinto dalla tedesca con il nuovo record dei campionati in 8'01''90. Per Quadarella resta una prestazione straordinaria, considerando il nuovo record italiano nella specialità in 8'03''00. Medaglia di bronzo, infine, alla tedesca Werner. "Sto vivendo un momento strano - ha spiegato Quadarella a Rai Sport dopo la gara - Non pensavo di poter migliorare così adesso: ho abbassato di quasi 5 secondi il mio record personale. Sono veramente contenta".
Busa bronzo nei 100 delfino
Prima medaglia individuale agli Europei in vasca corta, infine, per Michele Busa. Il 24enne di Faenza ha conquistato il bronzo nei 100 delfino, chiudendo davanti al connazionale Simone Stefani di 14 centesimi. Una gara in crescendo per Busa, che ha chiuso con un'ultima vasca da 13''35, decisiva per conquistare la medaglia. Vittoria per Maxime Grousset che batte per un centesimo Noe Ponti e registra il nuovo record dei campionati.