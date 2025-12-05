Ceccon oro 100 dorso, Quadarella 2^ negli 800 sl

Dopo i trionfi nelle staffette, per l'Italia arriva il primo titolo individuale agli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia). A conquistarlo è Thomas Ceccon, nuovo campione europei nei 100 dorso. Il veneto ha confezionato un piccolo capolavoro, battendo i favoriti della vigilia, il francese Mewen Tomas (argento) e il britannico Oliver Morgan (bronzo). Una gara perfetta di Ceccon, chiusa in 49''29 con il nuovo primato personale, migliorato di tre decimi rispetto al precedente che risaliva ai Mondiali di Melbourne 2022. Per l'Italia è il primo oro di sempre in questa specialità. "Sono contento di essere il primo italiano ad aver vinto l'oro nei 100 dorso - racconta un soddisfatto Ceccon - Avevo pronosticato una lotta con il francese e il britannico e così è stata. Il tempo mi soddisfa: sono venuto qui per vincere e adesso torno a casa con due ori".