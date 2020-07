Forfait di Francesco Molinari al Pga Championship

Il forfait arriva a pochi giorni dall'inizio del primo major della stagione 2020 in programma la prossima settimana ad Harding Park (San Francisco). Giovedì 6 agosto la diretta in esclusiva su Sky Sport Arena

Francesco Molinari non giocherà il Pga Championship, primo major della stagione 2020, in programma la prossima settimana ad Harding Park, San Francisco. A inizio luglio aveva comunicato la decisione di trasferirsi con la famiglia dall’Inghilterra dove ha trascorso gli ultimi undici anni a Londra per raggiungere gli Stati Uniti e vivere con moglie e figli in California. Il suo annuncio ufficiale però lasciava spazio ad una concreta partecipazione al Pga Championship ad agosto. Il forfait insieme a quello di Padraig Harrington arriva davvero a pochi giorni dall’inizio della gara prevista giovedì 6 agosto in diretta ed in esclusiva su SkySportArena. Al momento Francesco Molinari occupa la 33^ posizione nel ranking mondiale. Oltre a Molinari ed Harrington forfait anche du Lee Westwood, Shugo Imahira, Thomas Pieters ed Eddie Pepperell.