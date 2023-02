Golf, il Ras Al Khaimah Championship su Sky

In diretta dagli Emirati Arabi Uniti il Ras Al Khaimah Championship, da seguire live da giovedì 2 (ore 9.30) a domenica 5 febbraio su Sky Sport Golf, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul green anche due italiani: Edoardo Molinari e Guido Migliozzi

Su Sky Sport Golf appuntamento con un altro evento del DP World Tour, il Ras Al Khaimah Championship, torneo in programma negli Emirati Arabi Uniti da giovedì 2 a domenica 5 febbraio. Tutte le quattro giornate di gara del torneo in diretta su Sky Sport Golf, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il commento affidato a Michele Gallerani, Alessandro Lupi, Silvio Grappasonni e Roberto Zappa.

Si gioca sul percorso dell’Al Hamra Golf Club di Ras Al Khaimah, dove saranno presenti anche due italiani, Edoardo Molinari, vicecapitano della squadra europea alla prossima Ryder Cup di Roma, e Guido Migliozzi.

Nel field compaiono giocatori del calibro dei fratelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard, quest’ultimo vincitore del torneo nel 2022, degli inglesi Eddie Pepperell, Callum Shinkwin e Dan Bradbury, del francese Victor Perez, dello spagnolo Rafael Cabrera Bello, del neozelandese Ryan Fox e del polacco Adrian Meronk.

Montepremi complessivo di due milioni di dollari.