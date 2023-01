Al debutto nel 2023, dopo un finale di gara straordinario dove ha realizzato due birdie nelle ultime buche, Rory McIlroy ha vinto a Dubai l'Hero Desert Classic - secondo torneo delle Rolex Series del DP World Tour 2023 - superando al fotofinish il rivale Patrick Reed. Negli Emirati Arabi Uniti il nordirlandese si è imposto con un totale di 269 (66 70 65 68, -19) colpi, uno in meno dell'americano, secondo con 270 (-18) davanti all'australiano Lucas Herbert, 3° con 272 (-16). Per McIlroy è il primo successo in carriera in una gara delle Rolex Series, il terzo in questo evento che già aveva fatto suo nel 2009 (primo successo da professionista, all'età di 19 anni) e nel 2015. Sul percorso dell'Emirates GC (par 72), il 32enne di Holywood ha emulato il primato del sudafricano Ernie Els, che ha conquistato questo appuntamento nel 1994, nel 2002 e nel 2005.