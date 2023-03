L’Augusta Masters femminile live su Sky Sport

L’Augusta Masters femminile al via oggi, da seguire live su Sky Sport Golf e in streaming su NOW fino al 1° aprile. In campo in Georgia anche l’italiana Carolina Malgrati

Il golf al femminile arriva su Sky con uno degli eventi più attesi, l’edizione numero quattro dell’ Augusta National Women’s Amateur , in programma da mercoledì 29 marzo a sabato 1° aprile , con pausa venerdì, nello stato americano della Georgia . L’ Augusta Masters riservato alle donne potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con il commento di Roberto Zappa e Claudio Viganò (domani) e di Roberto Zappa e Marco Cogliati (giovedì e sabato).

72 giocatrici, c'è anche Carolina Malgrati

In campo in Georgia le più forti golfiste al mondo, fra queste le americane Rose Zhang, Rachel Kuehn e Anna Davis, vincitrice nell’ultima edizione, la giapponese Baba Saki e la svedese Ingrid Lindblad. Tra le 72 giocatrici iscritte c'è anche l’italiana Carolina Malgrati, alla sua seconda partecipazione consecutiva al Masters. Si gioca su due percorsi, domani e giovedì su quello del Champions Retreat Golf Club di Evans, sabato su quello dell’Augusta National, il classico green che ospita anche il Masters maschile, in programma settimana prossima e in diretta su Sky e in streaming su NOW.