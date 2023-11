DP World Tour a Dubai ultimo evento della stagione

A Dubai in campo per l’ultimo evento della stagione europea. Da giovedì 16 a domenica 19 novembre, appuntamento live su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour, il DP World Tour Challenge, torneo che chiude la stagione europea del circuito, in programma da giovedì 16 a domenica 19 novembre. Tutte le quattro giornate di gara andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con il commento affidato a Silvio Grappasonni, Alessandro Lupi, Roberto Zappa e Marco Cogliati.

Si gioca a Dubai, sul green i primi 50 della classifica

Si gioca sul percorso del Jumeirah Golf Estates di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e a questa 15^ edizione del torneo parteciperanno i primi 50 della classifica della Race To Dubai. Di conseguenza, field di alto livello, che vedrà al via, tra gli altri, lo spagnolo Jon Rahm, che difende il titolo, il nordirlandese Rory McIlroy, che la Race To Dubai l’ha già vinta in anticipo, gli inglesi Matthew Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, il polacco Adrian Meronk, lo svedese Vincent Norrman, l’altro spagnolo Pablo Larrazabal, il norvegese Viktor Hovland, i gemelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard e il connazionale Thorbjorn Olesen, il sudafricano Thriston Lawrence, il francese Victor Perez e lo scozzese Robert McIntyre. Montepremi complessivo di ben dieci milioni di dollari.