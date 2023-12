Il due volte campione Major e simbolo del calcio europeo Jon Rahm ha scelto la LIV Golf . Il golfista basco ha accettato un'offerta proveniente dal campionato arabo superiore ai 550 milioni di dollari: "Questa è la decisione migliore per me e la mia famiglia. Non nascondo che il denaro sia stato uno dei grandi motivi che mi ha spinto a prendere questa decisione", spiega Rahm, "Non sono preoccupato delle reazioni che questa scelta scatenerà. Sono un personaggio pubblico e fa parte del gioco". Sebbene le cifre non siano ancora ufficiali e rimangano segrete, il contratto tra Rahm e la LIV Golf è il più grande nella storia dello sport mondiale, si legge su Marca.

La decisione di giocare nella LIV Golf , che comporta l'abbandono del PGA Tour e del DP World Tour, potrebbe costare il futuro di Rahm nella Ryder Cup e alle Olimpiadi : i tornei organizzati dalla Superlega araba, infatti, non sono ancora riconosciuti dall'Official World Ranking. "Adoro la Ryder Cup e spero di giocarne tante altre in futuro. Non dipenderà da me e questo è un rischio che ho dovuto e voluto correre ", commenta il campione basco.

IcIlroy: "Scelta di Rahm deludente, ma la capisco"

Il numero due del golf mondiale Rory McIlroy commenta il passaggio di Jon Rahm nella LIV Golf: "Rahm non è solo un grande amico, ma anche un formidabile giocatore e compagno di squadra in Ryder Cup. Non c'è alcun dubbio sul fatto che voglio faccia parte del team Europe alla Ryder Cup 2025 di New York, anche se la sua scelta è per me motivo di delusione. Ma ho capito che non si può giudicare qualcuno per aver preso una decisione che ritiene essere la migliore per lui e la sua famiglia". Il golfista nordirlandese è tra i principali oppositori della Superlega araba: "La mia opinione ora è che c'è solo un grande evento di squadra nel golf: la Ryder Cup. E niente e nessuno potrà mai cambiare tutto questo. Se il pubblico vuole più competizioni a squadre, quello che serve fare è andare in questa direzione. Ripeto, voglio Rahm alla Ryder Cup".