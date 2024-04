Scheffler guida il Masters, Woods record negativo

Woods chiude con 82 colpi (+10) il suo peggior giro in un Major: il californiano ha perso 30 posizioni ed è sprofondato nei bassifondi della classifica. L'americano Scottie Scheffler sogna d'indossare per la seconda volta la "green jacket"

Da un estremo all'altro, da un record positivo a uno negativo. Il Masters come da tradizione ad Augusta regala colpi di scena. Dopo aver passato il taglio per la 24esima volta di fila, impresa mai riuscita prima a nessuno, Tiger Woods con un round in 82 (+10) ha fatto registrare il suo punteggio più alto in 99 giri giocati nel teatro dei sogni del green. Solo 52/o con 227 (73 72 82, +11), il californiano ha perso 30 posizioni ed è sprofondato nei bassifondi della classifica. Dolorante, impreciso sul green dove nelle prime 36 buche si era dimostrato letale, ha perso colpi e fiducia. In un evento dove il vento continua a farla da padrone, l'americano Scottie Scheffler sogna d'indossare per la seconda volta la "green jacket". Vincitore nel 2022, il numero 1 mondiale al termine del "moving day" guida il leaderboard con 209 (66 72 71, -7) colpi, uno di vantaggio nei confronti del suo connazionale Collin Morikawa, 2/o con 210 (-6) davanti a un altro statunitense, Max Homa, 3/o con 211 (-5).