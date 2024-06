US Open al via con Manassero e i fratelli Molinari

Saranno tre gli azzurri, Francesco e Edoardo Molinari e Matteo Manassero in campo, da giovedì 13 giugno, per il terzo Major della stagione. Appuntamento sul percorso di Pinehurst, in Carolina del Nord. Lo US Open live su Sky Sport e in streaming su NOW

Partiti in 9522 dalle qualificazioni. Approdati al field dei 156 del 124 Us Open Championship anche tre italiani. Il trio delle meraviglie, i tre moschettieri, chiamateli come volete. Francesco ed Edoardo Molinari con Matteo Manassero (in un Major a 8 anni di distanza dall'ultima volta) rappresentano i colori azzurri nel terzo Major della stagione sull'insidioso percorso di Pinehurst, il numero 2 dei nove presenti nel resort, Carolina del Nord, costa est degli Stati Uniti. Un campo, par 70 da 6938 metri, che ha giá fatto la storia dell'Open degli Stati Uniti in tre edizioni compresa quella del 1999. L'indimenticato Payne Stewart tragicamente scomparso quattro mesi piú tardi, vinse con uno straordinario putt da tre metri ai danni di un giovane Phil Mickelson. Difende il titolo Wyndham Clark. Gode di una speciale esenzione Tiger Woods. Non manca il numero 1 del mondo Schauffele, fresco vincitore del Memorial Tournament. Tra i favoriti Rory Mcilroy. Appuntamento da non perdere in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW da giovedi 13 giugno dalle ore 14.