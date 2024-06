Marcel Siem vince l'81° Open d'Italia di golf

Marcel Siem vince l’Open d’Italia alla prima buca di spareggio e si guadagna il soprannome di superman tedesco. Una stagione difficile, l’operazione all’anca e le seconde nove dell’ultima giornata dove per la testa gli passa di tutto. Bandiere negli angoli piu nascosti, caldo umido e vento lo mettono quasi fuori gioco.

Poi la freddezza di mettere un birdie alla 18 per il -10 che costringe il giovane McKibbin al playoff. Poi un altro birdie, sempre alla buca finale per firmare il sesto titolo della carriera sul DP World Tour.

A un anno e mezzo dall’ultima volta all’Hero India Open, Siem si porta a casa la vittoria in un weekend dove gli italiani si difendono con onore: quattro azzurri nella top ten. Il migliore Andrea Pavan, quinto a -8. Seconda top ten consecutiva in una settimana. Il romano guadagna 12 posizioni nella Race to Dubai raggiungendo la 50esima piazza.



Decimi Matteo Manassero, Filippo Celli, Gregorio De Leo capace di recuperare dalla 16, salutando il torneo con un lungo putt che gli vale il birdie finale. McKibbin si accontenta di un posto al Royal Troon per l’Open Championship come Crocker. In attesa dell’ultimo major lo European Swing si sposta a Monaco per il BMW International Open.