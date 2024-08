The British Masters su Sky, 8 azzurri al via

Il British Masters, torneo del DP World Tour è in programma da oggi a domenica 1 settembre, live su Sky e in streaming su NOW . Con Matteo Manassero e Guido Migliozzi (secondo in questo evento nel 2021) ecco pure Edoardo Molinari (primo vicecapitano del team Europe alla Ryder del 2025), Renato Paratore (vincitore nel 2020), Filippo Celli, Francesco Laporta, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour: “The British Masters” da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Commento affidato a Silvio Grappasonni, Fabrizio Redaelli e Claudio Viganò. La 29^edizione del torneo si terrà sul percorso del “The Belfry Hotel & Resort” a Sutton Coldfield, in Inghilterra. Ben otto gli italiani impegnati in questo torneo: Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Edoardo Molinari, Renato Paratore, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Lorenzo Scalise e Filippo Celli.

La programmazione in diretta su Sky e in streaming su NOW

Giovedì 29 agosto

Dalle 13.30 alle 19: Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Venerdì 30 agosto

Dalle 13.30 alle 19: Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Sabato 31 agosto

Dalle 13.30 alle 18.30: Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Domenica 1° settembre

Dalle 13 alle 18: Sky Sport Golf e in streaming su NOW