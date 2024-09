Nove italiani allo European Masters oggi su Sky

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour: “Omega European Masters” da giovedì 5 a domenica 8 settembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Commento affidato a Silvio Grappasonni, Fabrizio Redaelli, Massimo Scarpa e Marco Cogliati

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT