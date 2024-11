Tre azzurri a Dubai, c'è il nuovo calendario

Era dal 2019 che non si vedevano così tanti italiani nel gran finale di stagione a Dubai. Saranno tre gli azzurri nel weekend -live su Sky Sport Golf e NOW - nell'attesa di vederli di nuovo in campo per la prossima stagione. Il calendario 2025 appena ufficializzato sarà ricco e con alcune novità

La stagione del Dp World tour sta per concludersi. Tra i 50 ammessi allo show finale al Jumeirah golf Estates di Dubai, ci sono tre azzurri. Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Francesco Laporta. Mai così tanti italiani dal 2019 in un weekend tutto da vivere su Sky Sport Golf. Con Rory Mcilroy, quasi numero 1 d’Europa per la 3^ volta consecutiva. I primi 10, non esentati, riceveranno la carta per il Pga Tour 2025.

42 gare in 26 paesi: ufficializzato il calendario

Ma è già tempo di guardare alla prossima stagione che ricomincia subito, con l’Opening swing alla fine di questo mese a Brisbane in Australia. In programma 42 gare, appena ufficializzate, in 26 paesi diversi. Montepremi complessivo da 153 milioni di dollari, esclusi i major. Calendario ricco e strutturato su tre fasi: global swing, a seguire Back 9 e dp world tour play off a novembre.