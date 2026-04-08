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I fiori di Augusta per un Master di golf che promette spettacolo

Francesca Piantanida
©Ansa

Cene esclusive, biglietti introvabili o prenotati (dal 2000!), un indotto da 120 milioni di dollari. Ad Augusta, in Georgia, sta per cominciare 'The Master', il primo dei quattro major di golf. McIlroy difende il titolo, con quella giacca verde che può rivincere come pochissimi altri

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