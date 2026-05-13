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McIlroy-Scheffler: il duello che tutti stiamo aspettando in scena al Pga Championship

Francesca Piantanida
©Getty

Il Pga Championship di Aronimink arriva in un momento speciale della stagione e della carriera di Rory McIlroy e Scottie Scheffler. Negli ultimi anni hanno dominato il golf mondiale dividendosi titoli, record e major, senza però ritrovarsi davvero uno contro l’altro nel momento decisivo. Ma questa volta Philadelphia può finalmente regalare il duello che questo sport aspetta da tempo

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