Il Pga Championship di Aronimink arriva in un momento speciale della stagione e della carriera di Rory McIlroy e Scottie Scheffler. Negli ultimi anni hanno dominato il golf mondiale dividendosi titoli, record e major, senza però ritrovarsi davvero uno contro l’altro nel momento decisivo. Ma questa volta Philadelphia può finalmente regalare il duello che questo sport aspetta da tempo