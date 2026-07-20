La prima volta di Ryan Fox a un major ha un sapore molto speciale, lui che viene da una famiglia di sportivi di grandissima tradizione. Questo The Open ha regalato molti spunti di riflessione, ma anche un po' di delusione, come quella di Fleetwood. E Molinari ha assaporato il suo vecchio golf
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