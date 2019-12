Un decennio di Sky Sport: Golf Majors, 10 anni di storia

Dieci anni di storia del golf attraverso le facce dei protagonisti dei majors. Chi è il personaggio che non è mai uscito di scena? Da Phil Mickelson che vinse il Masters nel 2010 a Shane Lowry che ha trionfato quest’anno in Irlanda del Nord si sono giocati 40 major.

Abbiamo assistito a vittorie commoventi (vedi Tiger Woods) ed altrettante sconfitte, successi sfiorati e dimostrazioni di grandezza da parte di alcuni giocatori ma nessuno ha saputo dominare il decennio come Tiger Woods ha fatto dal 2000 al 2009.

Ma noi vogliamo concentrarci sul recente passato e scoprire insieme la storia di grandi campioni dal 2010 al 2019. In questo speciale- da seguire su Sky Sport Arena, Sky Sport24 e disponibile on demand- si parte dal punto più basso della carriera di Tiger Woods, il 2010, anno delle sue pubbliche scuse dopo gli scandali fino allo storico comeback, forse il più grande della storia dello sport: la vittoria di quest’anno ad aprile al Masters.

In questi dieci anni di golf rispolveriamo le facce da majors. Si spazia da un giovanissimo Rory Mcilroy ed il suo primo sigillo in un torneo del grande slam, era il 2011 all’Open degli Stati Uniti. Tra le due vittorie al Masters di Bubba Watson si inserisce Justin Rose nel 2013 allo Us Open. Si arriva poi a toccare il 2015 con la consacrazione ad Augusta di un grande talento come Jordan Spieth; l’anno successivo è quello di Dustin Johnson.

Poi spunta il nome di Brooks Koepka nel 2017 fino al trionfo dell’italiano Francesco Molinari all’Open Championship a Carnoustie due anni fa. Immagini intense, flashback delle passate edizioni dei majors targati Sky Sport, con il commento originale, raccontati attraverso uno studio condotto da Francesca Piantanida in compagnia di Silvio Grappasonni.