League of Legends, la finale Morning Stars Racoon

Le Finali del PG Nationals vedono scontrarsi due squadre con una storia molto diversa alle spalle: i Samsung Morning Stars, accompagnati da Coach Cristo, personalità veterana del panorama esportivo italiano che a più riprese ha portato diverse organizzazioni a trionfare all’interno della lega regionale, e i Racoon, il team che riesce sempre a sorprendere, troppo spesso sottovalutato ma che sa dimostrare a tutti il proprio valore.

Il primo game vede una sfida all’ultimo respiro: i Morning Stars si portano quasi subito in vantaggio ma i Racoon rispondo sempre a ogni scontro arrestando la loro ascesa. Purtroppo però, nelle fasi conclusive il vantaggio accumulato non è più recuperabile e in poco tempo devono cedere il primo punto della partita.

Consci delle potenzialità del nemico, i Racoon decidono di rimboccarsi le maniche e iniziano la seconda partita della serie con una grinta e una carica del tutto nuove. Un maggiore controllo degli obiettivi garantisce al team un maggiore controllo della mappa e delle mosse degli avversari. I Morning Stars, però, non sono un nemico facile da abbattere e fino all’ultimo danno ai procioni del filo da torcere. Tuttavia, forti di una composizione inedita per il panorama italiano, che vede in corsia inferiore Sona e Lux, i Racoon prendono alla sprovvista il team nemico e distruggono il Nexus. 1-1 palla al centro.

Il team delle stelle del mattino brama in ogni modo questa finale e sa bene che non può cedere terreno. Così inizia il terzo match, con concentrazione e voglia di primeggiare. Tuttavia non è semplice cogliere i Racoon di sorpresa, i quali comunque riescono a mettere a segno qualche ingaggio vincente. Ma è lo scontro nelle fasi centrali di partita che fa impennare il team delle stelle del mattino. Inarrestabili, ormai invincibili, questo game è completamente in mano ai Morning Stars, che si portano sul match point.

Impauriti dalla possibilità di vedere sfumare i sogni di gloria, i Racoon cercano il tutto per tutto. Le prime fasi della quarta partita si svolgono nel caos: entrambe le squadre sono così focalizzate sull’obiettivo che non vogliono cedere spiragli di speranza. Tuttavia la furia travolgente dei Morning Stars è un nemico troppo ostico da affrontare. Le capacità meccaniche e l’ottima coordinazione predominano sul team dei procioni. Inseguendo e abbattendo uno per uno i componenti dei Racoon.

I Samsung Morning Stars chiudono la partita e la serie, proclamandosi i campioni del Summer Split del PG Nationals.