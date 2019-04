Federica Pellegrini vince il titolo italiano nei suoi 200 stile libero agli assoluti di Riccione, ma la notizia più importante arriva dal tempo: 1'56"60 davanti a Simona Quadarella (1'58"83) ed a Stefania Pirozzi (1'59"05). Il che vuol dire pass Mondiale raggiunto, nona partecipazione per la Divina nella sua carriera infinita. La prestazione è la seconda al mondo del 2019, davanti c'è solo il fenomeno USA Katie Ledecky. Un segnale incoraggiante per la Pellegrini a questo punto della stagione, soddisfatta anche per i tempi sui passaggi frutto del lavoro e delle gare fatte negli ultimi mesi sui 100 metri.

"Costanza ok, finale da rivedere"



Federica non si scompone più di tanto dopo la vittoria: "Facevo un po' di conti stamattina: sono arrivata al nono Mondiale, sono tanti... Sono contenta e tutto sommato soddisfatta. Ora ci sarà da lavorare in montagna, poi ci sarà il Sette Colli, poi andremo direttamente in Corea. Sono contenta di essere costante nel passaggio, ma dobbiamo anche valutare cosa sia mancato nel finale".

Non solo Pellegrini



Pass mondiale anche per Fabio Scozzoli che nei 100 rana batte Martinenghi con una rimonta di gran classe sul più giovane avversario. Qualificati ai Mondiali anche Thomas Ceccon nei 100 nei dorso, Elena di Liddo nei 100 farfalla e la staffetta femminile 4x200.