Dopo aver lasciato il nuoto a giugno del 2018 e aver iniziato la sua nuova “vita” da allenatore, Luca Marin diventa ambasciatore Unicef. Guidato dalla volontà di assicurare un futuro di opportunità ai giovani più vulnerabili, a cui i diritti non sono garantiti, l’ex nuotatore della Nazionale Italiana nella categoria 400 m misti e dorso, è entrato a far parte della community di Next Generation Unicef Italia, insieme ad altri trentadue giovani.

Dopo un passato agonistico, Luca vuole sfruttare le sue conoscenze, la sua professionalità e abilità per permettere all’Unicef di raggiungere sempre più giovani, adolescenti e bambini con programmi di istruzione, salute e protezione. Il primo progetto si sta attuando in Libano, per creare una rete di spazi, collocati su tutto il territorio, che permette a centinaia di giovani rifugiati siriani, palestinesi e libanesi di accedere a un percorso di apprendimento alternativo e innovativo e di prepararsi al mondo del lavoro. Da nuotatore professionista a sostenitore di pari opportunità, Luca Marin è deciso a dare il proprio contributo in questo progetto a fianco dell’Unicef.