PGA Championship, a Louisville il secondo Major

Torna il golf su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 16 a domenica 19 maggio si torna sul green per il secondo Major della stagione, il PGA Championship. La 106^ edizione del torneo sarà ospitata dal prestigioso percorso del Valhalla Golf Club di Louisville, in Kentucky, che ospita il torneo per la quarta volta della storia.Tutte le quattro giornate del torneo americano andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con il commento affidato a Roberto Zappa, Michele Gallerani, Claudio Viganò, Silvio Grapassonni, Marco Cogliati, Giovanni Dassù e Massimo Scarpa.