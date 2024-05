Dosso, nuovo record italiano nei 100 metri

Comincia col botto il meeting di Savona: 11.12 (+1.4) sotto una pioggia battente per Zaynab Dosso in batteria nei 100 metri, migliorato di due centesimi il record italiano che deteneva insieme a Manuela Levorato. Nelle batterie maschili 10.18 per Lorenzo Patta (+1.8), primato personale di 10.21 (+1.6) per Matteo Melluzzo

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT