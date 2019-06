Al Sette Colli di Roma un record incredibile per la giovanissima Benedetta Pilato. A 14 anni la pugliese nuota i 50 rana in 30"13 stampando il nuovo primato italiano (precedente record 30"30 di Arianna Castiglioni, 2018). La teenager di Taranto continua a stupire. Agli assoluti di Riccione dello scorso aprile aveva conquistato, sempre nei 50 rana, il pass per i Mondiali di Gwangju del prossimo luglio, risultato che l'aveva posta al centro dell'attenzione internazionale. In Corea del Sud batterà il record di precocità di Federica Pellegrini: Benedetta gareggerà ai Mondiali a 14 anni e 6 mesi (Federica Pellegrini debuttó in staffetta ai Mondiali 2003 all'età di 14 anni e 11 mesi). Quella di oggi, nella piscina romana del Foro Italico, nelle batterie della 56esima edizione del Sette Colli, è una ulteriore sorpresa. Piange anche lei, commossa all'arrivo: "Incredibile, non avrei mai pensato ad un tempo simile. Sono frastornata" , commenta la pugliese. Solare, molto studiosa con la media del 9 alle medie, spigliata nel parlare, determinata. Appare molto più matura dei suoi 14 anni, la Pilato. È piccola solo per la data di nascita (2005), nel nuoto è invece già una grande. Il suo 30"13 vale il terzo crono mondiale del 2019 nei 50 rana, dietro all'americana Lilly King (29"63) e alla russa Yulia Efimova (29"93). Ai Mondiali in Corea, tra meno di un mese, Benedetta potrebbe addirittira salire sul podio. Un azzardo dirlo? Niente affatto, è una considerazione assolutamente realistica.