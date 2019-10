Non molti sono in grado di mangiare un kiwi intero con la buccia. Lui lo fa in pochi secondi e senza problemi. Ma con un sorriso prima di tornare al lavoro. In vasca. La squadra nel frattempo è già rientrata in Italia perché fra pochi giorni inizia il campionato e soprattutto la Champions League, grande obiettivo stagionale. L’unico trofeo che manca nella bacheca di Ratko Rudic, pluri campione olimpico e mondiale, ma che prima della squadra ligure mai aveva allenato un club. L’allenatore croato non nasconde il suo grande sogno, che spera di realizzare in questa stagione. La prima partita del girone di Champions sarà mercoledì 9 alle 20.30 in casa del Marsiglia, vincitore dell'ultima Euro Cup.