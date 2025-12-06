Snowboard, Bormolini e Dalmasso vincono in Cina

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Snowboard, Luca Bormolini e Lucia Dalmasso vincono gigante parallelo a Mylin

snowboard

Doppietta azzurra nel primo gigante parallelo di coppa del mondo di snowboard a Mylin (Cina): successi per Luca Bormolini e Lucia Dalmasso. Sul podio anche Aaron March terzo nella gara maschile e Elisa Caffont seconda in quella femminile

Maurizio Bormolini batte Benjamin Karl, Lucia Dalmasso supera Elisa Caffont in finale, Aaron March è terzo con Mirko Felicetti quarto: la stagione dello snowboard si apre all'insegna dell'Italia, con quattro azzurri sui due podi del gigante parallelo di Mylin, in Cina. Non poteva esserci inizio di stagione migliore per il Dream Team azzurro della tavola: Bormolini riparte vincendo, dopo aver trionfato nella classifica generale della passata stagione. Il valtellinese di Livigno è imbattibile sin dal turno di qualificazione e con la vittoria in finale porta a 8 il proprio bottino di successi in Coppa del Mondo, equamente distribuiti tra gigante e slalom. Terzo posto per March che festeggia il ventunesimo podio della carriera. Tutta azzurra la finale femminile con Dalmasso che coglie il terzo successo in carriera superando Caffont. "Sono molto motivato, voglio dedicare questa vittoria a mia sorella, lei sa perché. E' sempre pazzesco duellare con Karl, lui spinge sempre oltre i limiti ed è una sfida continua. Non poteva esserci inizio migliore: sono contentissimo e speriamo di continuare così" ha detto Bormolini. "Sono contenta, gara combattuta, specie in finale. Con Elisa è stato come ritrovarci in allenamento, una sensazione davvero piacevole. Ora testa subito alla sfida di domani, sperando di ripetermi" sottolinea Dalmasso. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Snowboard, Bormolini e Dalmasso vincono in Cina

snowboard

Doppietta azzurra nel primo gigante parallelo di coppa del mondo di snowboard a Mylin (Cina):...

Maratona di Valencia 2025 in tv e streaming su Sky

Atletica

Lo spettacolo dell’atletica nella Casa dello Sport: la maratona di Valencia in diretta su Sky e...

SuperG Beaver Creek: vince Kriechmayr, Paris 4°

Sci

L'austriaco Kriechmayr vince il superG sulla Birds of Prey, segnato da diverse interruzioni per...

Ceccon oro 100 dorso, Quadarella 2^ negli 800 sl

europei nuoto

Tre medaglie per l'Italia nella quarta giornata degli Europei in vasca corta a Lublino. Oro per...

Europei, 4x50 sl mista: oro e record per l'Italia

Nuoto

Oro e storico primato del Mondo per l’Italia nella 4x50 stile mista. Ai campionati Europei di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS