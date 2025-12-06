Maratona di Valencia 2025 in tv e streaming su Sky

Lo spettacolo dell’atletica nella Casa dello Sport: la maratona di Valencia in diretta su Sky e NOW. Live domenica 7 dicembre dalle 8.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La grande atletica leggera sempre protagonista nella Casa dello Sport, in diretta su Sky e in streaming su NOW con la maratona di Valencia. Percorso pianeggiante e condizioni meteo ideali: Valencia è la sede perfetta per la maratona, l’ultima della stagione, che abitualmente riserva grandi prestazioni con tempi straordinari e quest’anno celebra la 45esima edizione. Uno spettacolo unico con oltre 36 mila iscritti al via e una serie di campioni di altissimo livello. Tra loro anche l’azzurro Yeman Crippa.