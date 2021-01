Il campione olimpico statunitense di nuoto Klete Keller è stato incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano per il suo presunto coinvolgimento nelle violenze del 6 gennaio perpetrate dai sostenitori del presidente uscente Donald Trump. In diversi video si vede Keller in mezzo alla folla illegalmente presente nella rotonda della sede del Parlamento americano. La polizia ha identificato il cinque volte medaglia olimpica da quella che sembra una giacca ufficiale della squadra olimpionica degli Stati Uniti, incluso un enorme logo 'Usa' sul retro. Keller è stato accusato di intrusione illegale a Capitol Hill, condotta violenta, disturbo dell'ordine pubblico e ostacolo alle forze dell'ordine.