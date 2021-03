Champions, vincono ancora Brescia e Pro Recco

Un’altra vittoria per Brescia , molto più netta rispetto a quella contro lo Jadran . Il risultato finale, 19-11 , racconta bene un dominio mai stato in discussione . Subito un parziale di 3-0 , poi i vari tentativi di rimonta dei tedeschi che non sono mai riusciti ad avvicinarsi. Fino alla fine del terzo tempo quando il più 5 trovato ad un secondo dalla sirena ha tagliato le gambe ad Hannover. Colpisce la condizione fisica di Brescia , è una squadra che sta bene, che nuota bene, che riesce a ruotare tanto senza perdere qualità e velocità. Infatti a rete sono andati 10 degli 11 uomini di movimento (tutti tranne Dolce) messi a referto. Migliore in vasca Edoardo Di Somma , non solo per i 3 gol segnati ma anche per il lavoro in difesa. Una citazione la merita anche Del Lungo , aveva preso una botta al polso destro e si è presentato tra i pali con una vistosa fasciatura. Nonostante questo ha firmato un paio di interventi degni del portiere della nazionale azzurra. Archiviata la pratica Hannover adesso per i ragazzi di Alessandro Bovo arriva l’impegno sulla carta più facile : la Dinamo Tblisi infatti sembra al momento la squadra più debole del girone. Batterla senza sprecare troppe energie significherebbe arrivare al meglio alla sfida contro i fortissimi ungheresi del Ferencvaros.

PRO RECCO-MARSIGLIA 10-8 (4-2, 3-1, 2-2, 1-3)

Non poteva essere un’altra mostruosa dimostrazione di forza, come quella messa in acqua contro lo Jug e non poteva esserlo, intanto, per una questione di stanchezza: la terza partita in tre giorni, inevitabilmente, aveva un prezzo da pagare. Ma è stata, comunque, un’altra buona partita e, soprattutto, per la Pro Recco è arrivata un’altra vittoria, la sesta consecutiva di questa edizione di Champions League.



Come all’andata, giocata a dicembre, il Marsiglia ha confermato di essere avversario spigoloso. Allora, scrollatasi di dosso la ruggine del debutto, la squadra campione d’Italia aveva faticato nei primi due tempi per poi rimontare nella seconda parte. Questa volta, con la qualità al tiro dei suoi due mancini, Crousillat e Idzinsky (autori di sette degli otto gol della squadra) i francesi sono riusciti a tenere in piedi la partita fino agli attimi finali, grazie al 3-1 a loro favore nel quarto ed ultimo periodo.

Con un po’ più di affanno ma, comunque, felicemente, in porto pure stavolta la Pro Recco che adesso potrà chiudere questa seconda fase con il derby contro l’Ortigia Siracusa. Lo farà con la forza di chi sta davanti a tutti, vincendo sempre. E in qualunque modo.