Oro Orsi nei 100 misti e Castiglioni nei 50 rana

Marco Orsi ha vinto l'oro e ha fatto registrare il nuovo record italiano nei 100 metri misti maschili agli Europei in vasca corta di Kazan. Doppietta nei 50 rana femminili: vince Castiglioni davanti a Pilato. Doppia medaglia nei 200 dorso: Mora secondo e Lamberti terzo. Argento Razzetti nei 400 misti e Miressi nei 100 stile, bronzo Martinenghi nei 50 rana e Di Pietro nei 50 farfalla donne

L'azzurro Marco Orsi ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 100 metri misti maschili nella gara di apertura dell'ultima giornata degli Europei in vasca corta a Kazan.

Orsi, con il tempo di 50"95, ha battuto di otto millesimi il primato italiano che lui stesso deteneva dal 2018. Sul podio sono saliti anche il greco Vazaios (51"72), medaglia d'argento e l'austriaco Reitshammer (51"91).

50 rana, oro Castiglioni e argento Pilato

Doppietta italiana nei 50 rana femminili. Arianna Castiglioni ha vinto la medaglia d'oro davanti a Benedetta Pilato, mentre il bronzo è andato alla russa Godun.



200 dorso, argento Mora e bronzo Lamberti



Lorenzo Mora ha conquistato la medaglia d'argento e Michele Lamberti il bronzo nei 200 dorso maschili agli Europei in vasca corta a Kazan. L'oro è stato vinto dal polacco Kawecki.

Argento Razzetti nei 400 misti

Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d'argento nei 400 misti uomini, segnando anche il nuovo primato italiano con 4'00"34. Quinto posto per l'altro azzurro in gara, Pier Andrea Matteazzi. La medaglia d'oro è stata vinta dal russo Borodin, il bronzo dall'ungherese Kos.



100 stile, argento Miressi

Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia d'argento nella finale dei 100m sl. Appena giù dal podio l'altro azzurro in gara, Lorenzo Zazzeri. L'oro è stato vinto dal russo Kolesnikov, con il tempo di 45"58 (Miressi 45"84), bronzo per il russo Grinev in 46"06.

Bronzo Martinenghi nei 50 rana

Medaglia di bronzo per Niccolò Martinenghi nella gara dei 50 rana L'azzurro, con il tempo di 25"54, ha preceduto Fabio Scozzoli, quarto in 25"79. L'oro è andato al bielorusso Shymanovich, l'argento al turco Sakci.

50 farfalle donne, Di Pietro bronzo

Nei 50 farfalla donne, Silvia Di Pietro ha conquistato la medaglia di bronzo a pari merito con la greca Ntountounaki, con il tempo di 25"09. Elena Di Liddo ha chiuso al sesto posto. La medaglia d'oro è andata alla svedese Sarah Sjoestroem (24"50), quella d'argento alla olandese De Waard.