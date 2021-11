Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di nuoto. La "ISL" (International Swimming League) torna su Sky e in streaming su NOW da giovedì 11 a domenica 28 novembre. In vasca ad Eindhoven i Playoffs che valgono la finale. Otto squadre in acqua per quattro posti, compresa l’Aqua Centurions di Federica Pellegrini

Dopo la parentesi napoletana della Regular Season, l’edizione 2021 della “ISL”, International Swimming League, si sposta in Olanda, più precisamente ad Eindhoven, dove domani scatteranno i Playoffs, ultimo passo prima della finale a quattro, in programma il 3 il 4 dicembre, sempre nella città olandese.

Tutte le giornate di gara, in programma fino al 28 novembre, potranno essere seguite in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Otto squadre in acqua, a caccia dei quattro posti che valgono l’accesso alla finale, compresa l’italiana Aqua Centurions, per la prima volta alla seconda fase, capitanata da Federica Pellegrini, che con la ISL chiuderà la sua strepitosa carriera.

Le altre formazioni sono: Cali Condors (Colombia e campione In carica), DC Trident (USA), Energy Standard (Francia), Team Iron Budapest (Ungheria), London Roar (Inghilterra), Los Angeles Current (USA) e Toronto Titans (Canada).

Primi Playoffs tra domani e domenica, tutti in onda su Sky Sport Action con la telecronaca di Riccardo Re e il commento di Cristina Chiuso, e con la “Divina” che gareggerà sabato e domenica.

In Olanda sarà presente praticamente tutta l’élite del nuoto mondiale, con una cinquantina di medagliati alle recenti olimpiadi di Tokyo, come gli statunitensi Caeleb Dressel e Lilly King, l’olandese Ranomi Kromowidjojo e tanti altri italiani, oltre alla Pellegrini; Marco Orsi, Benedetta Pilato, Fabio Scozzoli, Costanza Cocconcelli e Lorenzo Mora, solo per fare qualche nome.

Domani e venerdì in acqua Energy Standard, Team Iron Budapest, Cali Condors e DC Trident; sabato e domenica Aqua Centurions, London Roar, Los Angeles Current e Toronto Titans.