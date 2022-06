Giornata storica ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest: Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 metri rana con il tempo di 58''26. Argento per l’olandese Kamminga con 58″62, bronzo per l'americano Fink con 58″65. E' il primo oro mondiale azzurro in una specialità che non sia lo stile libero

Un risultato storico per il nuoto italiano, quello conquistato ai Mondiali di Budapest da Nicolò Martinenghi. L'azzurro ha infatti conquistato il primo oro iridato della storia della nazionale italiana nei 100 metri rana. "Un'emozione allucinante" le prime parole di Martinenghi dopo l'impresa: primo con il tempo di 58''26. Argento per l’olandese Arno Kamminga con 58″62, bronzo per l'americano Nic Fink con 58″65. "E' molto strano, sono molto contento da un lato e meno dall'altro, mi aspettavo di più sul tempo. E' un'emozione allucinante, la prima medaglia d'oro a un Mondiale in vasca lunga". Dopo essere diventato campione del mondo nei 100 rana Nicolò Martinenghi grida tutta la sua gioia ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. "Oggi la testa ha dato tanto e pure il fisico. La testa fa tanto, fa tutto. Tutto quello che circonda la piscina è quello che importa e io in questi anni ho imparato tanto. Una bella responsabilità vincere la prima medaglia d'oro e spero di dare il via a una sfilza di vittorie"