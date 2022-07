Nuoto, gli Europei 2022 presentati a Roma: saranno in diretta su Sky

Gli Europei di nuoto 2022 si presentano a Roma, la casa di questa 36^ edizione. La manifestazione arriva dopo il successo ai Mondiali di Budapest della spedizione azzurra, la migliore di sempre. Sky è pronta a seguire da vicino i nostri campioni impegnati nelle varie discipline: nuoto, nuoto in acque libere, nuoto sincronizzato, tuffi e tuffi dalle grandi altezze Condividi

Dall'11 al 21 agosto Sky sarà a Roma con studi e telecronache dal posto per testimoniare le imprese dei 1500 atleti che arriveranno da 50 nazioni nella Capitale d’Italia. In rappresentanza degli azzurri alla presentazione di giovedì 14 luglio in Campidoglio ci sono i campioni del mondo Gregorio Paltrinieri, Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini che non vedono l’ora di replicare quanto fatto a Budapest. L’obiettivo sono delle meravigliose medaglie mostrate in conferenza. Saranno 231 quelle in palio e raffigurano il connubio tra sport e storia: davanti un disegno che cambia a seconda della disciplina; dietro il Colosseo, abbracciato da una goccia d’acqua.

Il ritorno del grande sport a Roma leggi anche Paltrinieri: "Voglio cinque medaglie" Questo evento rappresenta il ritorno di una grande manifestazione internazionale a Roma e di conseguenza motivo di orgoglio per le autorità presenti in Campidoglio. Il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la Sottosegretaria con delega allo sport Valentina Vezzali, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli. Tutti presenti per lanciare l’evento.