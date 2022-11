La Champions torna su Sky dal 29 novembre

Anche quest'anno la Len Champions League di pallanuoto sarà su Sky con le partite delle due italiane, oltre alle Final Eight di giugno. Si parte martedì 29 novembre con Spalato-Pro Recco (ore 19.00 live su Sky Sport Uno); il 30 novembre, alle 20.30, appuntamento con AN Brescia-Ferencvaros su Sky Sport Arena Condividi

Ancora Belgrado? Ancora Belgrado. Per il terzo anno consecutivo, la capitale serba sarà il capolinea e la casa delle finali, il prossimo giugno. Ancora Recco? Dopo due vittorie consecutive, alzando la nona e la decima coppa di una storia unica, la squadra biancoceleste ci riproverà sicuro. E ha tutte le potenzialità per tentare un tris che nell’albo d’oro del trofeo ha un solo precedente: la Mladost di Zagabria ci riuscì nel triennio 1967-70. E c’è pure il Brescia, c’è ancora il Brescia a cui nelle ultime edizioni è mancato sempre pochissimo per arrivare fino in fondo e vincere.

La Pro Recco Ha perso la prima partita, al Pireo, contro l’Olympiakos e già questa è una notizia. Il “sette” ligure ci aveva abituati a percorsi netti, a cavalcate trionfali, nella fase a gruppi, con record di gol segnati e difese di ferro; perdere al debutto non è esattamente una sua abitudine anche se un esordio nella vasca dei greci non è mai una faccenda semplice e questo Olympiacos degli ex Bijac, Buslje e Filipovic è, di diritto, una delle grandi favorite. Il presidente Felugo, confermatissimo Sandro Sukno in panchina, firma del Grande Slam (scudetto, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Len, conquistata due settimane fa battendo il Sabadell), ha cambiato pochissimo rispetto alla rosa 21/22: via Bertoli, dentro Iocchi Gratta, ventenne universale arrivato dal Savona e già azzurro nel Settebello di Sandro Campagna e dentro Fondelli, un ritorno, anche lui nazionale. In attesa di rientrare dai loro infortuni e dalle relative operazioni Ivovic ed Echenique. Lo Jadran, a Spalato, è l’avversario di questa seconda giornata: squadra da prendere con le pinze (ha vinto alla prima ad Hannover) ma ampiamente alla portata, quella adatta insomma per rompere il ghiaccio e cominciare per davvero la marcia d’avvicinamento a Belgrado.

L'AN Brescia Nella scorsa edizione la squadra dell’eterno Alessandro Bovo (da quindici anni sulla panchina dei leoni, riuscì a fare un’impresona: chiudere al primo posto un girone di ferro, nel quale c’era posto solo per tre qualificate, avendo il Novi Beograd già il pass assicurato per le finali in qualità di squadra organizzatrice e mettendosi alle spalle Ferencvaros, Barceloneta, lo stesso Novi Beograd e l’Olympiacos. Un’impresona dovà provare a fare pure stavolta, perché nel suo gruppo c’è ancora il Novi Beograd (e quindi con una casella in meno a disposizione per le Final 8), finalista dell’ultima edizione, battuto ai rigori dal Recco, c’è il sempre spinoso Marsiglia e ci sono le due squadre di Budapest, l’OSC e soprattutto il Ferencvaros che mercoledì giocherà a Mompiano. Il russo Kharkov, dallo Jadran, è il vero volto nuovo dell’organico 22/23; Tommaso Gianazza, classe 2002, dopo gli anni di apprendistato arrivando dal vivaio, la grande scommessa nel ruolo di centroboa. In campionato riproporrà la solita rivalità con il Recco (ha perso il primo scontro diretto del 12 novembre), in questa Champions League ha già vinto, bene, in casa dello JUG ed ha una gran voglia di far sentire il suo ruggito. Anche stavolta.

L’AN Brescia ha vinto la prima partita del girone battendo 13-8 lo Jug