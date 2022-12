Champions pallanuoto, stasera su Sky la Pro Recco

Su Sky appuntamento con la pallanuoto e con i match della LEN Champions League. Su Sky e in streaming su NOW le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco , detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo A, e l’ AN Brescia , inserita nel Gruppo B. Tra martedì 20 e mercoledì 21 dicembre , si giocano le partite della quarta giornata della Regular Season.

La Pro Recco ospita i greci dell'NC Vouliagmeni

La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà la Pro Recco, questa sera alle Piscine di Albaro a Genova, dove ospiterà i greci dell’NC Vouliagmeni. Diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW. Telecronaca di Ettore Miraglia, con il commento di Leonardo Binchi. I campioni d’Europa, con 6 punti, occupano attualmente la terza posizione in classifica, a 3 lunghezze dai greci dell’Olympiacos e dagli spagnoli del Barceloneta, che guidano insieme il girone A.

AN Brescia in trasferta mercoledì live su Sky

Sfida in trasferta per l’AN Brescia, che mercoledì alle 19.45 sarà ospite dei serbi del VK Novi Beograd. Match live su Sky Sport Action e NOW a partire dalle ore 19.45, con la telecronaca Ettore Miraglia e il commento di Dario Bertazzoli. In classifica, bresciani in testa al girone B da soli con 9 punti.

La formula del torneo

Sono 18 in tutto i club partecipanti a questa fase, divisi in 2 gironi da 8 squadre ciascuno; alla Final 8 si qualificheranno 8 formazioni, 4 del Gruppo A e 3 del Gruppo B, la quarta è il Novi Beograd, in quanto organizzatore della fase finale. La fase a gironi si chiuderà il 10/11 maggio 2023, mentre la Final 8 di Belgrado si disputerà dal 2 al 4 giugno 2023.