Champions pallanuoto, Brescia e Pro Recco su Sky

Undicesima giornata della Len Champions League di pallanuoto: martedì alle 20.30 l’ AN Brescia ospita i serbi del Novi Beograd ( diretta su Sky Sport Arena e NOW). Pro Recco in casa dei greci del Nautikos Omilos Vouliagmeni. Diretta mercoledì 5 aprile alle ore 18 su Sky Sport Arena

Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile e con i match della LEN Champions League e le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane impegnate nella fase a gironi, la Pro Recco, detentrice del trofeo e inserita nel Gruppo A, e l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B. Tra martedì 4 e mercoledì 5 aprile si giocano le partite dell’undicesima giornata della Regular Season.

Brescia in casa contro il Novi Beograd

Sfida casalinga per l’AN Brescia, che martedì se la vedrà con i serbi del Novi Beograd. Match in diretta su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 20.30, con telecronaca di Daniele Barone, affiancato nel commento dal CT della Nazionale maschile Alessandro Campagna. Sfida che vale il primato in classifica, visto che bresciani e serbi la guidano appaiate con 25 punti.

La Pro Recco mercoledì in Grecia

Mercoledì 5 aprile a scendere in acqua sarà, invece, la Pro Recco, in trasferta in casa dei greci del Nautikos Omilos Vouliagmeni. Diretta alle ore 18 su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Ettore Miraglia e commento di Alessandro Campagna. In classifica, liguri al secondo posto con 24 punti, 3 in meno della capolista Barceloneta, greci in quarta posizione a quota 14.