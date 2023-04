L’ex nuotatrice a Riccione per seguire da vicino gli Assoluti. A Sky ribadisce: "Lo dico da Tokyo che quella attuale è la Nazionale azzurra più forte di sempre. Ci sono tanti talenti, le donne sono in ripresa". Da membro del CIO: “Giusto riaprire agli atleti russi. Lo sport è un mondo a parte, dove le discriminazioni non devono essere fatte". E sulla trasmissione Pechino Express: "Ci vuole più preparazione per un'Olimpiade, ma anche lì si viene messi a dura prova"