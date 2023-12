Europei di nuoto: Panziera, 4° posto nei 200 dorso

Due medaglie di legno per l'Italia nelle prime due finali del giorno agli Europei di nuoto in vasca corta. Quarto posto per Panziera nei 200 dorso. Nei 50 stile, quarto Alessandro Miressi, con il primato personale in 20"90, per la prima volta sotto il 21"… un centesimo in più per l’altro azzurro, Lorenzo Zazzeri, quinto all’arrivo

C'è tanta Italia nella terza giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Otopeni in Romania. Ma nelle prime due finali due medaglie di legno per l’Italia. Nei 200 dorso la regina d’Europa in vasca lunga Margherita Panziera, vincitrice delle ultime tre edizioni dei campionati, si deve accontentare del quarto posto. La veneta di base a Roma, poco amante della vasca corta e colpita da problemi di salute nell’ultimo mese, arriva con 2’04”35 a meno di mezzo secondo dal podio nella gara vinta dalla britannica Harris in 2’02”45 un tempo nuotato più volte dalla campionessa azzurra.

Nei 50 stile oro con record europeo La gara più veloce dell’Europeo diventa veloce come mai nella storia: nei 50 stile oro con record europeo in 20”18 al britannico Benjamin Proud a soli due centesimi dal record del mondo di Dressel. Stellare anche il podio con Manaduou e Szabo a pari merito a 20”74. Quarto Alessandro Miressi, con il primato personale in 20”90, per la prima volta sotto il 21”… un centesimo in più per l’altro azzurro, Lorenzo Zazzeri, quinto all’arrivo.

La finale dei 200 farfalla Per Alessia Polieri l’obiettivo era stato già raggiunto nel centrare la finale dei 200 farfalla. Alla fine, la ventinovenne è settima in 2’08”91 nella gara vinta dalla tedesca Kohler in 2’03”30.